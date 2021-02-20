Про це пише CNN.

Перше зображення було “надихаючим” для команди, коли вона його отримала. На ньому зображений марсохід, що наближається до поверхні Марса під час спуску і посадки.

На знімку також можна побачити маленькі шлейфи пилу, що піднімаються з поверхні Марса.

На інших фото можна побачити характерний червоний колір марсіанської поверхні.

Також можна побачити розкидані по плоскій поверхні посадочного майданчика в кратері Джезеро камені, але вони маленькі в порівнянні з великими колесами марсоходу.

NASA також опублікувала фото, яке знято з орбіти камерою HiRISE. На знімку можна розглянути ступінь в атмосфері Марса, яка спускається, і парашут над нею.

“Марсохід відмінно себе почуває на поверхні Марса і продовжує залишатися надзвичайно функціональним і приголомшливим”, – зазначив керівник стратегічної місії марсохода Полін Хванг.

Вона додала, що в ці вихідні марсохід пройде перевірку обладнання, щоб переконатися, що все працює правильно.