Про це пише CNN.
Перше зображення було “надихаючим” для команди, коли вона його отримала. На ньому зображений марсохід, що наближається до поверхні Марса під час спуску і посадки.
На знімку також можна побачити маленькі шлейфи пилу, що піднімаються з поверхні Марса.
На інших фото можна побачити характерний червоний колір марсіанської поверхні.
Також можна побачити розкидані по плоскій поверхні посадочного майданчика в кратері Джезеро камені, але вони маленькі в порівнянні з великими колесами марсоходу.
NASA також опублікувала фото, яке знято з орбіти камерою HiRISE. На знімку можна розглянути ступінь в атмосфері Марса, яка спускається, і парашут над нею.
“Марсохід відмінно себе почуває на поверхні Марса і продовжує залишатися надзвичайно функціональним і приголомшливим”, – зазначив керівник стратегічної місії марсохода Полін Хванг.
Вона додала, що в ці вихідні марсохід пройде перевірку обладнання, щоб переконатися, що все працює правильно.
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