Однією з причин стрімкого зростання продажів флагманських смартфонів Apple експерти називають надану споживачам можливість купити iPhone 12 Pro перейшовши за посиланням, минаючи походи оффлайн-магазинами і витрату часу на пошуки необхідного. А якими фішками дивують смартфони Apple нового покоління, ми зараз розповімо.

Десять головних фішок айфона 12

Серія айфонів зразка 2020 року представлена відразу 4 моделями, які мають багато спільного:

екран з ударостійким нанопокриттям;

процесор A14 Bionic;

5G;

запис відео в професійному форматі Dolby Vision;

покриття Ceramic Shield;

вологозахист рівня IP68;

заряд через бездротові пристрої;

можливість якісної нічної зйомки;

селфі-камера на 12 МП;

аудіозум.

Деякі з цих функцій є абсолютною новинкою для девайсів Apple. Інші, як наприклад аудіозум, в айфонах попереднього покоління були виключно в моделях про-серії, а в 12-му ця функція передбачена у всіх 4 версіях.

Чи варто купувати iPhone 12?

Переваги, які надають користувачам нові смартфони корпорації Apple, беззаперечні. Не дарма айфони незмінно утримуються в світовому топі найбільш продаваних телефонів. Тим більше, що в цей раз виробник надав шанувальникам більш широкий вибір: від самого дорогого флагманського Про Макс до найбільш доступною міні версії, при цьому зберігши головні фішки 12 серії у всіх 4 моделях.