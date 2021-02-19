Десять головних фішок айфона 12

Серія айфонів зразка 2020 року представлена відразу 4 моделями, які мають багато спільного:

  • екран з ударостійким нанопокриттям;
  • процесор A14 Bionic;
  • 5G;
  • запис відео в професійному форматі Dolby Vision;
  • покриття Ceramic Shield;
  • вологозахист рівня IP68;
  • заряд через бездротові пристрої;
  • можливість якісної нічної зйомки;
  • селфі-камера на 12 МП;
  • аудіозум.

Деякі з цих функцій є абсолютною новинкою для девайсів Apple. Інші, як наприклад аудіозум, в айфонах попереднього покоління були виключно в моделях про-серії, а в 12-му ця функція передбачена у всіх 4 версіях.

Чи варто купувати iPhone 12?

Переваги, які надають користувачам нові смартфони корпорації Apple, беззаперечні. Не дарма айфони незмінно утримуються в світовому топі найбільш продаваних телефонів. Тим більше, що в цей раз виробник надав шанувальникам більш широкий вибір: від самого дорогого флагманського Про Макс до найбільш доступною міні версії, при цьому зберігши головні фішки 12 серії у всіх 4 моделях.