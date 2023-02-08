Сьогодні, 8 лютого, перша група рятувальників ДСНС України прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перша група зведеного загону ДСНС, до складу якого увійшли рятувальники мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежні-рятувальники, медики, кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування вже прибули до аеропорту міста Газіантеп і готові вирушити до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, щоб приєднатися до міжнародної команди пошуковців.

Друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення.

За даними ДСНС, загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України направлено 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.

Зазначимо, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався 6 лютого у Туреччині та Сирії, зросла до понад 11 200 осіб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що кількість жертв землетрусу в понеділок досягла 8 754 осіб, у Сирії відомо про 2 470 смертей внаслідок землетрусу, відтак загальна кількість загиблих сягає до 11 224 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров’я припускає, що остаточне число може зрости до 20 тисяч осіб.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині, яка 6 лютого постраждала внаслідок потужного землетрусу.

Гуманітарну допомогу направлять “з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу”. Забезпечення допомоги доручено Кабінету міністрів України.