Перша група українських військових, які навчаються керувати та обслуговувати танки Leopard 2A4 в Іспанії, завершить навчання вже цього тижня.

Про це інформує CNN.

Так, до першої групи входять 10 комплектних екіпажів і допоміжний персонал загальною чисельністю 55 військовослужбовців.

Курси започаткували після офіційного оформлення зобов’язання Іспанії сприяти обороні України за допомогою танків.

Тоді ж Україна звернулася з проханням про підготовку екіпажів і допоміжного персоналу для оперативного розгортання наданих танків Leopard.

Іспанія погодилася постачити Україні шість своїх танків Leopard 2A4 у межах скоординованої роботи з Німеччиною, Норвегією, Польщею, Португалією та Нідерландами, щоб поставити Києву близько 80 машин Leopard 2.

Німеччина спорядить Україні 18 більш досконалих варіантів Leopard 2A6. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.

У межах програми європейської військової підтримки EUMAM 13 лютого у Польщі розпочалися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.

Бундесвер також розпочав тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.