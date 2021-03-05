Молдова першою в Європі отримала партію вакцин проти коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX.

Про це повідомив міністр закордонних справ та виконувач обов’язків прем’єрміністра країни Ауреліу Чокой та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Молдова рада вітати у Кишиневі 14 400 доз вакцин, першу партію, яка була відвантажена і доставлена через COVAX”, – зазначив Чокой.

Проте він не уточнив, вакцини якої саме компанії прибули в країну.

🇲🇩🇺🇳🇪🇺#Moldova is pleased to be welcoming 14 400 doses of vaccines in #Chișinău this evening, the first shipped & delivered through @gavi #COVAX. This is another important & a major milestone for a global solution to #stopCovid. Immunization of frontline workers continues in🇲🇩. pic.twitter.com/069taKymJ6 — Aureliu Ciocoi (@AureliuCiocoi) March 4, 2021

Своєю чергою, Ляєн зазначила, що ініціатива COVAX – це глобальна солідарність в дії.

“Перша партія за механізмом COVAX прибула до Кишинева сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти у цьому участь”, – додала вона.

A first #COVAX delivery of vaccines arrived in Chișinău, Moldova 🇲🇩 tonight. 14.400 vaccines will be given to the population. More will come. This is global solidarity in action. I’m glad that #TeamEurope, one of COVAX’s biggest contributors, can be a part of this. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2021

Всього в цьому році центр COVAX планує доставити близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19.

COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI — Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.

У рамках цього механізму Україна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США), якими щеплять 4 млн українців. Вакцину постачатимуть поступово.