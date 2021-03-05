Про це повідомив міністр закордонних справ та виконувач обов’язків прем’єрміністра країни Ауреліу Чокой та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Молдова рада вітати у Кишиневі 14 400 доз вакцин, першу партію, яка була відвантажена і доставлена через COVAX”, – зазначив Чокой.

Проте він не уточнив, вакцини якої саме компанії прибули в країну.

Своєю чергою, Ляєн зазначила, що ініціатива COVAX – це глобальна солідарність в дії.

“Перша партія за механізмом COVAX прибула до Кишинева сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти у цьому участь”, – додала вона.

Всього в цьому році центр COVAX планує доставити близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19.

COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI — Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.

У рамках цього механізму Україна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США), якими щеплять 4 млн українців. Вакцину постачатимуть поступово.

  • Нагадаємо, 24 лютого повідомлялось, що Гана першою в світі отримала партію вакцини проти COVID-19 в рамках програми COVAX.