Про це повідомив міністр закордонних справ та виконувач обов’язків прем’єрміністра країни Ауреліу Чокой та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Молдова рада вітати у Кишиневі 14 400 доз вакцин, першу партію, яка була відвантажена і доставлена через COVAX”, – зазначив Чокой.

Проте він не уточнив, вакцини якої саме компанії прибули в країну.

Своєю чергою, Ляєн зазначила, що ініціатива COVAX – це глобальна солідарність в дії.

“Перша партія за механізмом COVAX прибула до Кишинева сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти у цьому участь”, – додала вона.

