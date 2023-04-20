Станом на 20 квітня весняний паводок йде на спад, проте чотири області все ще залишаються у червоній зоні.

Про це інформує пресслужба “Укргідроенерго”.

У компанії пояснили, що водопілля зазвичай проходить у дві хвилі. Проте, за прогнозами експертів, навіть якщо друга хвиля буде, то за водністю вона не перевищить першу.

За даними “Укргідроенерго”, пропуск повені здійснюється через гідроагрегати і через затвори водозливних гребель гідроелектростанцій у контрольованому режимі.

Зокрема, станом на 20 квітня Київська область вже вийшла з найвищої – червоної зони небезпеки й залишається у помаранчевій зоні. Проте у червоній зоні все ще лишаються прирічкові території Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Своєю чергою, генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота також підтвердив, що паводок йде на спад.

“Станом на сьогодні перша хвиля весняного водопілля пішла на спад. Очікуємо другої. Проте за прогнозами, вона не повинна перевищити першу”, – розповів Ігор Сирота.

Крім того, він наголосив, що гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі продовжують здійснювати контрольовані скиди води, задля зменшення наслідків підтоплень.

Зазначимо, що в Україні залишаються підтопленими 1 741 дворогосподарство та 434 будинки. Найбільше з них – у Чернігівській області (488).

Серед підтоплених дворогосподарств далі йдуть Дніпропетровська (433), Кіровоградська (323), Київська (210), Черкаська (162), Полтавська (107) та Волинська (18) області. Зокрема, підтоплені 434 будинки розташовані у Дніпропетровській – 276, Кіровоградській – 87, Черкаській – 40, Чернігівській – 29 та Полтавській областях – 2.

Також у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Внаслідок підвищення рівня води порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів, зокрема до 29 – у Чернігівській області та у Київській – до одного.

Всього рятувальники відкачали 115 м куб. води (з початку робіт – 16 тис. 429), перевезли 326 осіб (з початку робіт – 2 тис. 430). Вони залучили до робіт 126 осіб та 51 одиницю техніки (з початку робіт – 831 особу та 346 одиниць техніки).