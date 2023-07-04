Джерело: ВВС
Як пояснили у виданні, з 1 липня психіатрам дозволено призначати метилендіоксиметамфетамін для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і псилоцибін для лікування депресій, стійких до інших методів лікування.
За словами низки вчених і експертів психосоматичної медицини, “такий суперечливий крок змінює правила гри”. Водночас інші вважають, що цей дозвіл був “надто поспішним”.
Зазначається, що один курс такого лікування може коштувати десятки тисяч доларів.
Австралія є першою країною у світі, яка включила такі препарати до категорії ліків. Клінічні випробування також тривають у США, Канаді та Ізраїлі, повідомили у виданні.
ДОВІДКОВО. Метилендіоксиметамфетамін, також відомий як “екстазі”, є синтетичним наркотиком, що має галюциногенну дію. Підвищує “рівень енергії” споживача, сенсорний досвід, а також спотворює його відчуття часу.
Галюциногенні гриби, які ростуть у природі, також мають галюциногенну дію завдяки активній сполуці псилоцибіну.
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