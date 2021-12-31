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На території Кірібаті Новий рік можна зустріти тричі – у західній, центральній та східній частині островів. При цьому унікально тут те, що всього в декількох кілометрах від островів проходить межа 12-го західного часового поясу.
Наступними Новий рік відзначать у Новій Зеландії і на полярних станціях в Антарктиді – туди 2022 року прийде за годину після Кірібаті.
Одними з перших Новий рік зустрічають також жителі острова Чатем, який є частиною Нової Зеландії, але розташований приблизно на 800 км на схід від основної території країни. Цей острів знаходиться в окремому часовому поясі.
Довідка. Республіка Кірибаті — єдина у світі, що розташовується одночасно у двох парах земних півкуль: Північній, Південній, Західній та Східній. Ця місцевість унікальна тим, що всього за кілька кілометрів від островів проходить межа 12-го західного часового поясу.
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