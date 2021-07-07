Перша леді Гаїті теж померла після нападу на резиденцію

Про це повідомляє видання Diario Libre.

Інформацію про смерть першої леді Мартін Моїз підтверджують гаїтянські чиновники.

Раніше зазначалося, що Мартін Моїз отримала поранення внаслідок нападу на приватну резиденцію президента. Їй надавали медичну допомогу. Ймовірно, жінка померла у лікарні. Деталей поки не повідомляють.

Нагадаємо, що сьогодні вночі невідомі пробралися в резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелили його.

Наразі поліція встановлює особи вбивць.

На початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін повинен був закінчитися цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.