До Ужгорода на День матері прибула перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден. Вона зустрілася з українською першою леді Оленою Зеленською.

Про це повідомило американське видання CNN.

Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді. У навчальному закладі розміщені внутрішньопереміщені особи з областей України, які залишили свої будинки через інтенсивні бойові дії.

Візит пані Байден демонструє підтримку України з боку високопоставлених представників США. Джилл Байден має намір також зупинятися в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

Стосовно візиту в Ужгород не анонсували та тримали в максимальній таємниці через безпекову ситуацію. Джилл Байден вже покинула територію України.

Зустріч перших леді США та України проводилася за закритими дверима, яка тривала близько години. У школі, яку перетворили на притулок завдяки співпраці уряду України та Міжнародної організації з міграції, міграційного агентства ООН, проживають десятки внутрішньо переміщених осіб.