Про це повідомило американське видання CNN.
Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді. У навчальному закладі розміщені внутрішньопереміщені особи з областей України, які залишили свої будинки через інтенсивні бойові дії.
Візит пані Байден демонструє підтримку України з боку високопоставлених представників США. Джилл Байден має намір також зупинятися в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
Стосовно візиту в Ужгород не анонсували та тримали в максимальній таємниці через безпекову ситуацію. Джилл Байден вже покинула територію України.
Зустріч перших леді США та України проводилася за закритими дверима, яка тривала близько години. У школі, яку перетворили на притулок завдяки співпраці уряду України та Міжнародної організації з міграції, міграційного агентства ООН, проживають десятки внутрішньо переміщених осіб.
- Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибула очільниця Бундестагу Бербель Бас. Політикиня візьме участь у політичних перемовинах.
- 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та примирення. Цей день має на меті вшанування подвигу України, її внеску у перемогу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, та пам’яті її жертв. Українські політичні діячі вітають спільноту з цією датою.