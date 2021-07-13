Перша леді США Джилл Байден полетить в Токіо (Японія) для участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

23 липня Джилл Байден братиме участь в церемонії відкриття олімпіади. Це буде перша поїздка першої леді США за кордон наодинці.

Як відомо, Олімпійські ігри відбудуться без глядачів. Це пов’язано з тим, що 8 липня влада Японії через ситуацію з COVID-19 запровадила режим надзвичайної ситуації в Токіо.

Серед іноземців, які отримали право бути присутніми на Олімпіаді – спортсмени, представники засобів масової інформації та спонсори. До цього, на Олімпіаду їздили Хілларі Клінтон, Мішель Обама та Лора Буш.

Раніше виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій затвердив поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпіаді в Токіо.