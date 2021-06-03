Перша леді США, Джилл Байден 3 червня відсвяткувала 70-й день народження. Спільно з чоловіком, американським президентом Джо Байденом, вони поїхали в її улюблене місце — в пляжний будиночок у Рехобот-Біч (штат Делавер).

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на інформацію прессекретарки Джилл.

Це перший випадок, коли родина президента США поїхала до рідного штату після інавгурації. В середу Байдени поїхали з Вашингтона до свого пляжного будиночку в Рехобот-Біч.

Цей пляжний будиночок подружжя придбало у 2017 році за 2,7 млн доларів.

“Будь-хто, хто знайомий з першою леді, знає, як їй подобається проводити час в будинку в Рехоботі”, – сказала прессекретарка Джилл.

Вона додала, що Байден обіцяв дружині купити цей пляжний будинок після того, як пішов з посадки віцепрезидента в адміністрації Барака Обами.

Один з інсайдерів з оточення президента розповів, що поїздка Байденів буде “тихою”. В четвер, 3 червня, вони спільно з родиною відсвяткують 70-річчя Джилл. У п’ятницю вони збираються повернутися до Вашингтона.

Варто додати, що 70-річна Джилл Байден – найстарша перша леді в історії США. Її найближчі “конкурентки” – Бесс Трумен, Ненсі Рейган та Барбара Буш. Їм було по 67 років, коли їх чоловіки залишали Овальний кабінет.