На обкладинку відомого американського журналу Time потрапила перша леді України Олена Зеленська. Видання опублікувало історію того, як вона проживає російсько-українську війну.

Про це йдеться у Time.

Перша леді у ніч перед вторгненням вирішила підготували “тривожну валізу” для родини, але так і не зробила цього. Президент України Володимир Зеленський бачив звіти розвідки, проте не вірив, що РФ наважиться вдертися.

24 лютого змусило родину Зеленських розділитися: поки президент залишався у Києві, дружина з двома дітьми переховувалися. Перша леді не хотіла їхати, але небезпека для 9-річного сина Кирила та 17-річної доньки Олександри змусила її піти на такий крок.

Західні спецслужби зазначали, що метою росіян є вбити або захопити українського президента. Володимир Зеленський називав себе мішенню №1, а свою сім’ю — №2.

Олена Зеленська не виїхала з України та не переховувалася в підземному “бункері”, але була вимушена переїхати. Певний час вона з родиною перебували без мережі, щоб мінімізувати ризик вбивства. Зеленська з дітьми не брали з собою телефонів та не могли увійти в облікові записи у соцмережах, бо за їхньою допомогою їх можна було відстежити.

Родина Зеленських не могла спілкуватися і по відеозв’язку, тому тижнями вони підтримували його лише захищеними телефонними лініями. Спершу вони мали домовитися заздалегідь про розмову. Діти дізнавалися, як виглядає батько, лише по телебаченню. Коли протоколи безпеки пом’якшилися, родина отримала доступ до Інтернету.

За її словами, вона набула звички максимально використовувати зручності в тих місцях, де вони були. Наприклад, приймати душ, бо невідомо, чи встигнуть вони наступного разу.

Проєкти Олени Зеленської з покращення освіти та охорони здоров’я країни були припинені разом із кар’єрою сценаристки. Через десять тижнів після російського вторгнення Зеленська вийшла зі схованки й присвятила себе допомозі країні. Зокрема, щоб впоратися з травмами колективно та особисто.

У День матері, 8 травня, перша леді зустрілася з Джилл Байден, першою леді США. Видання зазначило, що відтоді остання стала активною і помітною прихильницею захисту України на міжнародній арені. Нині Олена Зеленська має дні, насичені виступами, зустрічами, дискусіями та інтерв’ю.

Робота Зеленської полягає у тому, щоб розширяти можливості організацій, які спеціалізуються на лікуванні травм. Також вона займається зв’язком цих організацій із державними установами, які можуть полегшити догляд за людьми.

У травні перша леді запустила ініціативу з психологічної підтримки українців. Нині Олена Зеленська розпочала навчання психологів-консультантів, створила гарячі лінії з питань психічного здоров’я та залучала іноземних експертів для надання клінічної підтримки.

За оцінками Міністерства охорони здоров’я України, психологічні наслідки війни – величезні. Зокрема 15 мільйонів осіб, що є третиною населення, потребують психіатричної допомоги. Близько 8 мільйонів осіб вимушено стали переселенцями. Також кількість військових зросла приблизно втричі з початку вторгнення – до понад 700 000 осіб – і багато з них, ймовірно, зазнають травми під час служби.

“Це може мати величезні наслідки для країни, якщо ми закінчимо посттравматичним стресом, який не лікуємо після війни”, – сказала Зеленська в інтерв’ю TIME.