Уряд установив “червоний” рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.

Про це за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області”, — зазначив він.

Херсонська область наразі є єдиним регіоном, де запроваджено “червоний” рівень.

Як зазначив головний державний санітарний лікар та заступник очільника Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, в області вже тиждень фіксують зависокий рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Які обмеження діятимуть?

Відтак на території Херсонської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної безпеки, а саме:

забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас чинні обмеження “червоного” рівня не застосовуватимуться за умови наявності “зеленого” COVID-сертифіката у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

Які ще рішення ухвалила урядова комісія?

Державна комісія з ТЕБ та НС також дала доручення владі Житомирської, Сумської та Донецької областей, а саме:

посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм;

збільшити ліжковий фонд;

ввести додаткові карантинні обмеження в громадах, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

За даними МОЗ, станом на 12 жовтня в цих областях спостерігається високий рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.