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Перша партія французьких танків AMX-10RC прибуде в Україну наприкінці наступного тижня — Міноборони

До України надійде перша партія французьких колісних танків AMX-10RC вже наприкінці наступного тижня. Техніку передадуть у розпорядження українських військових.

Неділя, 19 лютого 2023, 19:59
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Про це повідомило Le Parisien.

За словами очільника міністерства оборони Франції Себастьяна Лекорню, нині закінчується тренування українських екіпажів на AMX-10RC.

“Я можу підтвердити, що навчання незабаром завершиться, першу партію буде доставлено в Україну до кінця наступного тижня”, – зазначив Лекорню.

Глава оборонного відомства не назвав кількість танків, які передадуть Україні. У такий спосіб він не хоче “давати Росії жодної стратегічної інформації”.

Лекорню підкреслив, що Франція поки не планує постачати Україні свої основні бойові танки Leclerc.

У січні Франція заявила, що планує передати Україні танки AMX 10-RC протягом двох місяців. Глава Міноборони заявляв, що рішення ухвалили після телефонної розмови з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Довідка: AMX-10RC – броньовані розвідувальні машини, що перебувають на озброєнні Франції з 1981 року. Вони використовувалися під час першої війни у Перській затоці, в Афганістані та в Сахелі. Легкий танк AMX-10 RC озброєний 105-мм гарматою з дальністю стрільби до 2000 м та боєкомплектом 38 снарядів і кулеметом калібру 7,62 мм.

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