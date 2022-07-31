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Перша партія українського зерна може прибути в Стамбул 3 серпня — CNN Turk

У порт Стамбула може прибути перший караван з українським зерном вже 3 серпня. Надалі продукція триматиме шлях до Сомалі.

Неділя, 31 липня 2022, 12:16
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Про це повідомило CNN Turk.

Караван має складатися з 16 суден. Стамбул стане лише першою зупинкою. Судна будуть відстежувати завдяки безпілотникам та супутникам.

Очікується, що перша партія відправиться в країни Африки. ООН припустило, що шлях займе близько півтора місяця.

Раніше речник ООН Фархан Хак зазначив, що сторони договору та ООН щодо експорту українського зерна перебувають у тісному контакті. Спільний координаційний центр щодо втілення угоди став працювати 26 липня.

Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц розкритикувала угоду щодо експорту зерна з України в листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Вона зазначила, що “зернова угода” є “провальною”. Конгресвумен додала, що ООН зазнала краху, бо провалила основну функцію збереження миру та безпеки у світі.

“Ми щойно бачили, що сталось з провальною угодою під егідою ООН щодо бійців з “Азовсталі””, – написала Спартц.

Вікторія Спарц додала, що РФ фактично, заперечила угоду, коли завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Тому вона вважає, що договір був вигідним лише для Кремля, адже з них частково зняли санкції. РФ дозволили експортувати зерно та добрива. Вона закликала припинити угоду та не відновлювати, поки Україна не отримає кращих гарантій безпеки та відповідних заходів.

“Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під вищим ризиком, спричиненим цією домовленістю, порти піддадуться бомбардуванню та руйнуванню після відходу кораблів”, – написала Спартц.

  • Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
  • Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
Теги: зернова угода, російсько-українська війна, Стамбул, українське зерно, порт

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