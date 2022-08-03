Українські та турецькі офіційні особи заявили, що перша партія зерна з України, яку вивезли з Одеського порту після підписання "зернової угоди", вже пройшла перевірку Спільного координаційного центру у Стамбулі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Міністерство оборони Туреччини повідомило 2 серпня, що інспекцію судна “Razoni” проведе делегація у складі представників Туреччини, Російської Федерації, України та ООН.

Вже 3 серпня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook повідомив що зерно пройшло перевірку.

“Судно “Razoni” пройшло перевірку Спільного координаційного центру і готове до прямування до місця призначення”, – написав він.

Кубраков додав, що це перше судно, яке відправилось так званим “зерновим коридором” узгодженим з Туреччиною та ООН. Він наголосив, що завдяки ЗСУ судно безперешкодно дійшло до Босфору, де його проінспектували представники СКЦ.

Міністр додав, що ще 17 суден вже завантажені та очікують дозволу на вихід з України, а також триває прийом заявок на захід нових суден в українські порти для завантаження сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, про пройдену перевірку повідомило й міністерство оборони Туреччини у Twitter. У відомстві заявили що перевірка вантажу завершена і корабель попрямує до Лівану.

Судно “Razoni” вирушило з Одеського порту 1 серпня, перевозячи понад 26 тис. тонн кукурудзи. Після затримки через негоду корабель прибув до Стамбула увечері 2 серпня. Далі судно прямує до порту Тріполі у Лівані.

Перевірка вантажу почалася після 10:30 ранку за місцевим часом у Стамбулі і тривала півтори години.