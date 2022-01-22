Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.
“Перша з кількох партій безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ”, – йдеться у повідомленні.
На лінію фронту найближчим часом передадуть 200 тис. фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема, боєприпаси для захисників України на лінії фронту.
“Ця допомога, а також допомога з безпеки на понад $2,7 млрд США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі російської агресії, що росте”, – додали в посольстві.
Також у дипвідомстві зазначили, що у 2021 р. США надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 млн, включаючи цей пакет допомоги і понад $2,7 млрд безпеки загалом з 2014 року.
“Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії”, – наголосили у посольстві.
Крім цього, в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
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