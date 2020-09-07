Перша ракетка світу, серб Новак Джокович випадково вдарив м'ячем лінійну суддю під час матчу проти Пабло Каррено на US Open.

Про це повідомляє BBC.

Рахунок був 6: 5, Джокович хотів вдарити м’ячем в стінку корту, проте випадково потрапив в шию лінійної судді.

Арбітр впала на землю і почала кашляти. Потім її забрали з корту.

Momento en el que Novak Djokovic lanza el pelotazo a la jueza de línea 🎾🚨pic.twitter.com/26bqD2CiRd — Tereré Deportes (@TerereDeportes_) September 6, 2020

Novak Djokovic has been defaulted from 2020 US Open.

Lesson:

-Staying calm is highly important even if you are already at the top -Never led your disappointment turn into Anger -Just a second of reaction has power to change your life for good or bad Courtesy: SM pic.twitter.com/IQ9WWYasRZ — Awanish Sharan (@AwanishSharan) September 7, 2020

Джоковича вирішили дискваліфікувати. За словами організаторів турніру, спортсмен не вперше проявляє агресію. У US Open відзначили, що тенісист втратить всі рейтингові очки. Його також оштрафують на призові гроші.

Джокович в Instagram-акаунті пояснив удар м’ячем в жінку-арбітра під час матчу четвертого кола US Open проти іспанця Пабло Карреньо-Бусто.

Він заявив, що ця ситуація “принесла йому смуток і відчуття порожнечі”.

“Я поцікавився, як почувається суддя, і, слава Богу, з нею все в порядку. Соромно, що заподіяв їй такий стрес, але це було не спеціально”, – зауважив вигнаний з турніру спортсмен.

Він підкреслив, що така поведінка неприпустима.

Тенісист додав, що постарається винести урок з дискваліфікації. Він вибачився перед іншими учасниками US Open і подякував фанатам за підтримку.

Джокович – перша ракетка світу в одиночному розряді. На його рахунку 17 перемог на турнірах серії “Великого шолома”. US Open він вигравав тричі.