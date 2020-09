Про це повідомляє BBC.

Рахунок був 6: 5, Джокович хотів вдарити м’ячем в стінку корту, проте випадково потрапив в шию лінійної судді.

Арбітр впала на землю і почала кашляти. Потім її забрали з корту.

Novak Djokovic has been defaulted from 2020 US Open.

Lesson:

-Staying calm is highly important even if you are already at the top

-Never led your disappointment turn into Anger

-Just a second of reaction has power to change your life for good or bad

Courtesy: SM pic.twitter.com/IQ9WWYasRZ

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) September 7, 2020