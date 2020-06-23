Сербський тенісист, один з кращих гравців в історії, перша ракетка світу в одиночному розряді Новак Джокович заразився коронавірусом.

Про це пише AP.

У його дружини Олени також виявили коронавірус, при цьому тести дітей показали негативний результат.

Джокович показав позитивний тест на COVID-19 після участі в серії виставок про теніс, які він організував в Сербії і Хорватії. Він також брав участь у тенісних матчах, куди запросив гравців із інших країн.

Зазначається, що Джоковича піддали критиці за організацію турніру і залучення гравців з інших країн в умовах пандемії коронавірусу.

Після участі в турнірі COVID-19 виявили також у інших учасників – сербського тенісиста Віктора Троїцького, а також його вагітної дружини, болгарина Григора Димитрова і хорвата Борна Чорич.

Варто зазначити, що 1 квітня дружина тенісиста Олена опублікувала в Instagram ролик, де розповідалося про можливий зв’язок вишок 5G-зв’язку і коронавірусу.