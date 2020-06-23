Про це пише AP.
У його дружини Олени також виявили коронавірус, при цьому тести дітей показали негативний результат.
Джокович показав позитивний тест на COVID-19 після участі в серії виставок про теніс, які він організував в Сербії і Хорватії. Він також брав участь у тенісних матчах, куди запросив гравців із інших країн.
Зазначається, що Джоковича піддали критиці за організацію турніру і залучення гравців з інших країн в умовах пандемії коронавірусу.
Після участі в турнірі COVID-19 виявили також у інших учасників – сербського тенісиста Віктора Троїцького, а також його вагітної дружини, болгарина Григора Димитрова і хорвата Борна Чорич.
Варто зазначити, що 1 квітня дружина тенісиста Олена опублікувала в Instagram ролик, де розповідалося про можливий зв’язок вишок 5G-зв’язку і коронавірусу.
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Lots of videos going around these days debating the current situation with the #Coronavirus, causes, cures, prevention… Whoever has time, please check this one out and let me know your thoughts. Does anyone recognise who this guy is? Kisses and love. ❤️🙏 Toliko videa kruži danima, različite teorije o uzrocima Korone, metodama lečenja, prevencije… evo ga jedan koji sam dobila pre neki dan. Ko ima vremena nek pogleda. Baš me zanima šta mislite. Pišite! ❤️🙏😘
- У 2019 році сербський тенісист Новак Джокович виграв Australian Open.