У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

За його словами, за допомогою 3D-принтера зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів.

Як пояснив Федоров, технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.

“Попереду — велика Відбудова України, тож маємо вже зараз залучати технології та інновації для будівництва”, – відзначив очільник Мінцифри.