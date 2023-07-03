Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
За його словами, за допомогою 3D-принтера зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів.
Як пояснив Федоров, технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.
“Попереду — велика Відбудова України, тож маємо вже зараз залучати технології та інновації для будівництва”, – відзначив очільник Мінцифри.
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