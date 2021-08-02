На Олімпійських іграх в Токіо вперше в історії дебютувала трансгендерна жінка Лорел Габбард. Однак їй не вдалося завоювати медаль.

Про це повідомляє The Daily Beast.

43-річна новозеландська важкоатлетка стала першою учасницею в історії Олімпійських ігор після гендерного переходу.

Однак її дебют виявився не настільки успішним, як очікувалося. Габбард вже вибула з боротьби за медалі після трьох невдалих спроб у ривку.

У першій спробі вона не зуміла взяти вагу 120 кг, а потім двічі у неї не вийшло підняти 125 кг. Вона була змушена завершити свої виступи достроково, оскільки шансів на гарний результат вже не було.

Зазначимо, що Габбард стала ще й найстаршою важкоатлеткою на Іграх у Токіо.

У 2013 році Габбард зробив собі операцію зі зміни статі, до цього Гевін, так звали спортсмена, брав участь у змаганнях з важкої атлетики серед чоловіків.

З 2015 року Габбард має право брати участь в Олімпійських іграх. Тоді Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) випустив нові правила, які дозволяють будь-якому трансгендерному спортсмену змагатися в жіночій команді за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномолів на літр протягом як мінімум 12 місяців до першого змагання.

Габбард завоювала срібло чемпіонату світу-2017, а потім виграла Тихоокеанські ігри. Медалі були завойовані за всіма правилами, оскільки спортсменка виконала вимоги МОК щодо генної терапії.

Варто зазначити, що важка атлетика була в центрі дебатів з приводу справедливості участі в них трансгендерних спортсменів.