Про це повідомляє The Daily Beast.
43-річна новозеландська важкоатлетка стала першою учасницею в історії Олімпійських ігор після гендерного переходу.
Однак її дебют виявився не настільки успішним, як очікувалося. Габбард вже вибула з боротьби за медалі після трьох невдалих спроб у ривку.
У першій спробі вона не зуміла взяти вагу 120 кг, а потім двічі у неї не вийшло підняти 125 кг. Вона була змушена завершити свої виступи достроково, оскільки шансів на гарний результат вже не було.
Зазначимо, що Габбард стала ще й найстаршою важкоатлеткою на Іграх у Токіо.
У 2013 році Габбард зробив собі операцію зі зміни статі, до цього Гевін, так звали спортсмена, брав участь у змаганнях з важкої атлетики серед чоловіків.
З 2015 року Габбард має право брати участь в Олімпійських іграх. Тоді Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) випустив нові правила, які дозволяють будь-якому трансгендерному спортсмену змагатися в жіночій команді за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномолів на літр протягом як мінімум 12 місяців до першого змагання.
Габбард завоювала срібло чемпіонату світу-2017, а потім виграла Тихоокеанські ігри. Медалі були завойовані за всіма правилами, оскільки спортсменка виконала вимоги МОК щодо генної терапії.
Варто зазначити, що важка атлетика була в центрі дебатів з приводу справедливості участі в них трансгендерних спортсменів.
- Бельгійська важкоатлетка Анна Ван Беллінген заявила, що дозволяти трансгендерній новозеландській спортсменці Лорел Габбард брати участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх у Токіо несправедливо і що ситуація “схожа на поганий жарт”.