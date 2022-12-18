Про це інформує глава ЦГС Олександра Матвійчук у Facebook.
Тоді ж, 11 грудня, з вуст керівниці “Центру громадянських свобод”, на офіційній церемонії вручення Нобелівської премії миру перше прозвучала українська мова.
“Перша в історії України Нобелівська премія миру вдома!”, – написала вона.
Матвійчук подякувала колегам, друзям та журналістам за “теплу зустріч о 6 ранку”. Глава “Центру громадянських свобод” також подякувала за безпечну подорож і роботу в будь-яких, навіть екстримальних умовах Укрзалізниці, а також – ЗСУ:
“Дякую Укрзалізниці за безпечну подорож і за те, що ви ці місяці працюєте як залізні люди під обстрілами, блекаутами та евакуаціями. Дякую Збройним Силам України та всьому волонтерському руху, що після усіх відряджень я завжди маю за щастя повертатися до рідного Києва!”.
Правозахисниця опублікувала фото з зустрічі та золоту медаль з зображенням Альфреда Нобеля.
- Вперше в історії України представники нашої країни отримали Нобелівську премію миру. Нагородження членів “Центру громадянських свобод” (ЦГС) відбулося в Осло (Норвегія).
- Директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Йоганна Філіппа Пальма “за свободу слова і свободу друку”. Причиною такого кроку стало те, що її номінували спільно з російським журналістом, засновником радіо “Эхо Москвы”, Олексієм Венедіктовим.
- Більше про російського та білоруського лауреатів Нобелівської премії миру у 2022 році за посиланням.