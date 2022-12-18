11 грудня вперше в історії України представники нашої держави отримали Нобелівську премію миру – її здобули члени "Центру громадянських свобод". Сьогодні ж, 18 грудня, правозахисниця та глава ЦГС приїхала в Україну та привезла пам'ятну золоту медаль із зображенням Альфреда Нобеля.

Про це інформує глава ЦГС Олександра Матвійчук у Facebook.

Тоді ж, 11 грудня, з вуст керівниці “Центру громадянських свобод”, на офіційній церемонії вручення Нобелівської премії миру перше прозвучала українська мова.

“Перша в історії України Нобелівська премія миру вдома!”, – написала вона.

Матвійчук подякувала колегам, друзям та журналістам за “теплу зустріч о 6 ранку”. Глава “Центру громадянських свобод” також подякувала за безпечну подорож і роботу в будь-яких, навіть екстримальних умовах Укрзалізниці, а також – ЗСУ:

“Дякую Укрзалізниці за безпечну подорож і за те, що ви ці місяці працюєте як залізні люди під обстрілами, блекаутами та евакуаціями. Дякую Збройним Силам України та всьому волонтерському руху, що після усіх відряджень я завжди маю за щастя повертатися до рідного Києва!”.

Правозахисниця опублікувала фото з зустрічі та золоту медаль з зображенням Альфреда Нобеля.