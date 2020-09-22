Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) представило оновлений план своєї програми Artemis ("Артеміда"), що передбачає повернення людей на Місяць.

Деталі опубліковані на сайті NASA.

Так, перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом із екіпажем на борту. Під час цієї місії Orion відокремиться від проміжного ступеню кріогенного руху, і астронавти будуть вручну управляти кораблем при наближенні і віддаленні від ступеню. Це дозволить оцінити керованість кораблем, а також пов’язане з ним апаратне і програмне забезпечення.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.

Після запуску ракети SLS астронавти подолають близько 240 тисяч миль (понад 380 тис. км) до місячної орбіти на борту корабля Orion.

Висадка на Місяць буде здійснена за допомогою пілотованого посадкового апарата. Один із варіантів передбачає спочатку стикування з навколомісячною станцією Gateway, а потім використання посадкового модуля.

“У сучасних скафандрах, що забезпечують більшу гнучкість і рухливість, ніж у їхніх попередників, астронавти будуть збирати зразки і проведуть низку наукових експериментів протягом приблизно семи днів. Використовуючи посадковий модуль, вони повернуться на місячну орбіту, перш ніж у підсумку вирушити додому на Землю на борту корабля Orion”, – відзначають у NASA.

Остаточне рішення щодо задіяння станції Gateway під час місії Artemis-3 ще не прийнято. Але в рамках місії Artemis-4 і всіх наступних кораблі Orion будуть зістиковуватися із станцією Gateway. Два члена екіпажу залишатимуться на її борту на орбіті, ще два астронавти вирушатимуть на поверхню Місяця.

Варто відзначити, що спочатку перший етап програми планувався на кінець 2020 року, а другий – на 2022 рік. Однак у NASA вирішили перенести терміни реалізації Artemis-1 на 2021 рік у зв’язку із затримками при створенні ракети-носія SLS (зокрема, через пандемію коронавірусу).

У NASA відзначили, що ракета SLS проходить останню серію випробувань, які завершаться цієї осені. Після цього ракету доставлять у Космічний центр імені Джона Кеннеді (штат Флорида, США).

У рамках програми Artemis планується поступове створення бази на поверхні супутника Землі, яка “буде включати нові всюдиходи, енергосистеми, місця проживання і багато іншого для довгострокового дослідження Місяця”.

Очікується, що астронавти, серед іншого, будуть шукати ресурси, такі як вода, на поверхні супутника.

В агентстві планують, що програма “Артеміда” створить фундамент для освоєння Марса.

ДОВІДКА. Перша висадка астронавтів на Місяць відбулася 20 липня 1969 року, під час польоту “Аполлона-11” (в рамках американської програми пілотованих космічних польотів “Аполлон”). Першими в історії на поверхню супутника Землі ступили Ніл Армстронг і Базз Олдрін.

Всього за програмою “Аполлон” були здійснені 6 успішних висадок астронавтів на Місяць (остання – у 1972 році). Ці шість польотів на даний момент – єдині за всю історію людства, коли люди висаджувалися на іншому астрономічному об’єкті.