Перша жінка, яка жила з ВІЛ-позитивним статусом, оголосила про своє повне одужання від вірусу після курсу лікування, який включає трансплантацію стовбурових клітин.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Пацієнтка з лейкемією в США стала першою жінкою і третьою на сьогодні людиною, яка вилікувалась від ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) після пересадки стовбурових клітин від донора, який був природно стійкий до вірусу, що викликає СНІД (синдром імунодефіциту людини).

Цей випадок був представлений на Конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій у Денвері (США). Він також є першим, в якому використовувалася пуповинна кров. Завдяки такому підходу, лікування може стати доступнішим для більшої кількості людей.

З моменту отримання пуповинної крові для лікування гострої мієлоїдної лейкемії — раку, який починається в кровотворних клітинах кісткового мозку – жінка перебувала в стадії ремісії та вільною від вірусу протягом 14 місяців, без потреби в потужних методах лікування ВІЛ, відомих як антиретровірусна терапія.

Два попередні випадки мали місце у чоловіків; вони отримали дорослі стовбурові клітини, які частіше використовуються при пересадці кісткового мозку.

“Це вже третя доповідь про лікування таким способом, і перша для жінки, яка живе з ВІЛ”, — заявила Шерон Левін, обрана президентка Міжнародного товариства зі СНІДу.

Пацієнти в дослідженні спочатку проходять хіміотерапію, щоб знищити ракові імунні клітини. Потім лікарі пересаджують стовбурові клітини від людей зі специфічною генетичною мутацією, в якій у них відсутні рецептори, що використовуються вірусом для інфікування клітин.

Вчені вважають, що у цих людей потім розвивається імунна система, стійка до ВІЛ.

Левін сказала, що трансплантація кісткового мозку не є життєздатною стратегією для лікування більшості людей, які живуть з ВІЛ. Але звіт “підтверджує, що лікування від ВІЛ можливе, і ще більше посилює використання генної терапії як життєздатної стратегії лікування ВІЛ”, – сказала вона.

Важливим елементом успіху є трансплантація ВІЛ-резистентних клітин.