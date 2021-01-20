Трансляція заходу відбувалася на YouTube-каналі Джо Байдена.

Сьогодні, 20 січня, в США відбулася офіційна церемонія прийняття присяги новообраним президентом Джозефом Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. #Букви ведуть текстову трансляцію заходу.

Близько 18:40 за Києвом (11:40 за Вашингтоном) Камала Гарріс  присягнула Америці.

Опівдні Гарріс офіційно стане першою жінкою, першою темношкірою жінкою, першою жінкою південноазійського походження на цій посаді.

Це не єдина історично важлива першість Гарріс. У 2010 році вона була обрана генеральною прокуроркою Каліфорнії й 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першою в історії представницею афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. #Букви розповідали, що відомо нову віцепрезидентку та її ставлення до України. 

Гарріс привела до присяги суддя Верховного суду Соня Сотомайор — перша латиноамериканка на цій посаді. А супроводжував Гарріс співробітник поліції Капітолія Юджин Гудман, якого вважають героєм через його вміле протистояння натовпу прихильників Дональда Трампа, що штурмували Конгрес.

Фото: Alex Wong/Getty Images

  • Промову Камали Гарріс,  виголошену після сповіщення  результатів виборів президента США, можна подивитися тут.