Обрана віцепрезидента США Камала Гарріс склала присягу, ставши першою жінкою та першою кольоровою жінкою на цій посаді.

Трансляція заходу відбувалася на YouTube-каналі Джо Байдена.

Сьогодні, 20 січня, в США відбулася офіційна церемонія прийняття присяги новообраним президентом Джозефом Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. #Букви ведуть текстову трансляцію заходу.

Близько 18:40 за Києвом (11:40 за Вашингтоном) Камала Гарріс присягнула Америці.

Опівдні Гарріс офіційно стане першою жінкою, першою темношкірою жінкою, першою жінкою південноазійського походження на цій посаді.

Це не єдина історично важлива першість Гарріс. У 2010 році вона була обрана генеральною прокуроркою Каліфорнії й 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першою в історії представницею афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. #Букви розповідали, що відомо нову віцепрезидентку та її ставлення до України.

Камала Гарріс склала присягу віцепрезидентки Вона стала першою в історії США жінкою, яка займає цю посаду. pic.twitter.com/Sk6DLhhYCa — Букви (@Bykvu) January 20, 2021

Гарріс привела до присяги суддя Верховного суду Соня Сотомайор — перша латиноамериканка на цій посаді. А супроводжував Гарріс співробітник поліції Капітолія Юджин Гудман, якого вважають героєм через його вміле протистояння натовпу прихильників Дональда Трампа, що штурмували Конгрес.