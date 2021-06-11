Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.

Про це в етері “Україна 24” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Кінець липня. Обговорюється дата наприкінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів”, — заявив він.

За словами міністра, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи.

“Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не лише зустріч з президентом США Джо Байденом, але і низка інших заходів”, — додав він.

Кулеба також зазначив, що планується широкий порядок денний, тож, імовірно, делегація України буде великою. Утім, він не розкрив деталей щодо того, хто саме супроводжуватиме українського президента до Вашингтона.

“Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми, головне — над домовленостями”, — наголосив Кулеба.