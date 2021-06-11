Про це в етері “Україна 24” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Кінець липня. Обговорюється дата наприкінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів”, — заявив він.
За словами міністра, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи.
“Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не лише зустріч з президентом США Джо Байденом, але і низка інших заходів”, — додав він.
Кулеба також зазначив, що планується широкий порядок денний, тож, імовірно, делегація України буде великою. Утім, він не розкрив деталей щодо того, хто саме супроводжуватиме українського президента до Вашингтона.
“Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми, головне — над домовленостями”, — наголосив Кулеба.
- Як сповіщалося, у понеділок, 7 червня, відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. Сповіщалося, що українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні.
- Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.