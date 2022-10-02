З 3 по 12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочне турне з візиту до Сенегалу.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Турне є важливим елементом Африканської стратегії, яка стала “дорожньою картою” розвитку відносин нашої держави з регіоном.

У пресслужбі зауважили, що основною темою переговорів міністра буде консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.

Іншими пріоритетами переговорів будуть зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У межах візитів також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.

Як повідомляють у пресслужбі, візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна-Африка.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що після війни в Україні необхідно знаходити нових партнерів, це можуть бути такі країни як Сінгапур, Індонезія та країни Африки. Замість того, щоб розглядати останні як країни, що потребують, “ми повинні, нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти нам існувати в новому світі”.

Станом на 1 вересня з трьох українських чорноморських портів вийшло 60 навантажених кораблів, які доставлять у країни Африки та Європейського Союзу українське зерно, насіння ріпаку, соняшника та інші продукти.