Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому та зруйнованому росіянами місті на початку навчального року місцеві школи не почали працювати. Загалом у Маріуполі залишився лише один вцілілий навчальний заклад.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко зауважив, що перше вересня у Маріуполі “провалено” і це не стало несподіванкою.

“Школи не відкрито. Ніяких “перших” чи “останніх” дзвоників. Всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені прийти на класний час, аби вислухати “как надо родину любить””, – наголосив він.

Радник мера Маріуполя додав, що справжній День знань у Маріуполі – це знання про те, що Росія приносить з собою виключно руйнування та смерть, а колаборанти та окупанти вміють лише гарно брехати.

Петро Андрющенко також повідомив, що єдина школа, яка вціліла у Маріуполі після російських обстрілів – це школа у Лівобережному районі.

“Єдина вціліла школа. Найбільша на Східному і тепер на Лівобережжі”, – написав він.

Андрющенко зауважив, що біля входу до цієї школи ціла вантажівка та військові патрулі, які оглядають всіх – і дітей, і дорослих

“Купка людей з огляду на щільність мешканців. Жодного щасливого обличчя. Та примусовий урок ненависті до України “класний час”. При окупантах саме так “святкують” день знань та початок навчального року”, – резюмував він.

Радник мера Маріуполя також поділився світлинами з цьогорічного 1 вересня в окупованому Маріуполі.

А таким було 1 вересня в українському Маріуполі 2021 року.