У четвер, 21 січня, відбулося перше у поточному році засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Участь вперше взяв заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Про це проінформували пресслужба делегації України у ТКГ та член делегації Денис Казанський.

Участь Козака

Казанський поінформував, що під час сьогоднішнього засідання сталася “неординарна ситуація”: Дмитро Козак взяв участь у засіданні. За його словами, Козак просто сів на місце голови делегації РФ у ТКГ Бориса Гризлова.

“На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадру і зайняв його крісло. Козак був дуже роздратований, говорив емоційно. Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали “дорожню карту”, ​​запропоновану Росією через своїх маріонеток. Видно, що у Козака здають нерви. Очевидно, начальство вимагає результату, якого немає”, — заявив Казанський.

Делегація про цю значущу подію не інформує, але натякає на те, що не все під час засідання проходило спокійно.

“Під час відеоконференції інші сторони нагадали російській стороні чіткі рамки щодо порядку та практики проведення консультацій. Зокрема, уповноваженими представниками в ТКГ є лише ті особи, що призначені главами держав-сторін конфлікту України та РФ (Л.Кравчук та Б.Гризлов), інші члени офіційних делегацій обох держав і уповноважені представники ОБСЄ. Решта осіб може брати участь тільки як консультанти та експертів з окремих питань, не більше”, — повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, торік у січні Козак став заступником адміністрації президента Володимира Путіна. Тоді ж його призначили новим куратором українського напряму в російській зовнішній політиці. Раніше він курував ситуацію в Молдові.

План Кравчука

Під час засідання Кравчук запропонував керівникові політичної підгрупи ТКГ П’єру Морелю виробити та представити “єдиний документ” для групи, до якого увійдуть “найкращі пропозиції сторін”. Цей крок має підвищити ефективність роботи групи, а затвердити його мають на саміті “нормандської четвірки”.

“Вироблення єдиного документа, який ухвалять лідери держав “нормандського формату”, є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ. На думку голови української делегації, якщо до процесу консультацій підійти з цієї позиції, то ТКГ отримає усі шанси перейти до більш конструктивних кроків щодо виконання рішень, прийнятих в рамках комплексу домовленостей, починаючи з 2014 року”, — зазначили в українській делегації.

Результати роботи групи

На засіданні обговорювалося питання щодо відкриття КПВВ, яке досі блокується. Представники ОБСЄ зазначили, що вони не розуміють, чому робота КПВВ досі блокується з боку збройних формувань РФ та підконтрольних РФ окупаційних режимів.

Українська делегація наголосила, що у російської сторони не залишилося формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ “Щастя” та “Золоте”. Про будь-які домовленості стосовно цього не повідомляється.

Щодо обміну утримуваними особами, Україна запропонувала РФ розблокувати процес. Наразі Україна чекає на відповідні рішення керівництва російської делегації.

З позитивних результатів — було підтверджено домовленість щодо відновлення газопостачання прифронтового міста Мар’їнка на Донеччині, попередньо досягнутої в понеділок на засіданні підгрупи.