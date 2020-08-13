Про це повідомив на брифінгу в Борисполі президент України Володимир Зеленський.
Він висловив упевненість, що, незважаючи на останні події в Білорусі, чергове засідання ТКГ відбудеться.
“Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, і мінського процесу в цілому, я впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Макаровича Кравчука”, – зазначив Зеленський.
Він уточнив, що серед ключових питань, які обговорюватимуться на ТКГ, – продовження “режиму тиші” і питання обміну утримуваними особами.
“Ми в ОБСЄ вже передали новий список, в ОБСЄ підтвердили наш список на обмін. Там близько ста осіб. Зараз ми чекаємо з того боку, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін”, – розповів глава держави.
“Є питання розмінування, питання безпеки, які будуть обговорюватися в Мінську”, – додав Зеленський.
(На відео – з 6:00)
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
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- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.
- Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.
- Леонід Кравчук повідомив, що українська сторона в рамках врегулювання ситуації на сході країни пропонує замінити поняття “особливий статус” Донбасу. Зокрема, пропонується формулювання “особливий режим адміністративного управління”.