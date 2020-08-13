Найближче засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі планується на 18 серпня. У ньому візьме участь новий голова української делегації, перший президент України Леонід Кравчук.

Про це повідомив на брифінгу в Борисполі президент України Володимир Зеленський.

Він висловив упевненість, що, незважаючи на останні події в Білорусі, чергове засідання ТКГ відбудеться.

“Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, і мінського процесу в цілому, я впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Макаровича Кравчука”, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що серед ключових питань, які обговорюватимуться на ТКГ, – продовження “режиму тиші” і питання обміну утримуваними особами.

“Ми в ОБСЄ вже передали новий список, в ОБСЄ підтвердили наш список на обмін. Там близько ста осіб. Зараз ми чекаємо з того боку, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін”, – розповів глава держави.

“Є питання розмінування, питання безпеки, які будуть обговорюватися в Мінську”, – додав Зеленський.

(На відео – з 6:00)