Протягом перших 5-7 днів до захворювання на коронавірус COVID-19 слід ставитися як до звичайного вірусного процесу, не поспішати приймати антибіотики і робити КТ.

Про це розповіла в інтерв’ю агентству “Укрінформ” лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням “Київської міської клінічної лікарні №17” Світлана Гук.

“Перші 5-7 днів варто ставитися до хвороби, як до звичайного вірусного процесу, який ми в своєму житті переживали не раз. Далі, якщо зберігається висока температура (вище 39°), вона погано реагує або зовсім не реагує на жарознижувальні – це вже привід здати аналізи та розбиратись, чи не розвиваються ускладнення”, – зазначила Гук.

За словами лікаря, щоб обрати спосіб лікування, людям із COVID-19 потрібно робити 6 аналізів крові (на 5 – 7 день після появи симптомів – ломоти, температури, якщо вони не слабшають).

“Щоб визначитися, як лікувати і чи взагалі треба якось лікувати пацієнта з COVID-19, важливі три обставини. Перше – висота температури і її регульованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге – сатурація, вона має бути не нижчою 94%. Третє – 6 аналізів крові (загальний, СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування пацієнта з COVID-19. Мені байдуже, скільки процентів легень уражено. Є пацієнти з ураженням 60%, які взагалі ні на що не скаржаться, але зробили КТ і прибігли у лікарню, а є люди з 5-7% – і я їх ніяк “витягти” не можу”, – розповіла Гук.

Вона радить не поспішати при температурі трохи вище 37 градусів приймати антибіотики. За словами Гук, хворим не слід також завчасно робити КТ (комп’ютерну томографію легень), оскільки відсоток ураження легень не є об’єктивним показником.

“Якщо пацієнт позитивний за ПЛР, ми знаємо діагноз або нема сумнівів, чим людина хворіє, бо є втрата смаку, нюху тощо, то КТ не має ніякого значення. Його взагалі не треба призначати – не несе інформації щодо тактики лікування пацієнта з COVID-19”, – наголосила лікар.

За її словами, не слід збивати температуру до 38,5, якщо немає супутніх ускладнюючих чинників (судомний синдром і т.д.).

“Дайте організму попрацювати, не заважайте йому, він зробить всю роботу без ускладнень… Пийте 2-3 літри на день рідини – трав’яні чаї, воду, приймайте вітаміни С і Д, цинк (схем вже багато опубліковано). Висока температура після 5-7 дня – це вже привід, але ще не ознака, що все погано. Ми бачили випадки, коли і 2 тижні висока температура трималася без ускладнень. Та якщо пацієнт на телефонному супроводі, усім буде спокійніше, якщо здасть аналізи після 7-го дня. Єдиний виняток – якщо у перші 5 днів є симптоми, що не вкладаються у ваш досвід вірусної інфекції, такі як кровохаркання, сильна задишка, набряки ніг. Тоді треба здати раніше”, – пояснила Гук.

При зниженому рівні кисню в крові лікар радить полежати на животі. За її словами, це “відомий прийом”, який призводить до перерозподілу кровообігу в легенях і покращує оксигенацію тих задніх відділів, які найчастіше уражаються при коронавірусі.

“Навіть якщо немає ще пневмонії, полежати на животі раз на годину 15-20 хвилин – то неважко, а кровопостачання покращите і якісь негативні процеси, ймовірно, не розвинуться”, – заявила лікар.