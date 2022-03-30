Про це інформує американський телеканал CNN.
“Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами”, – зазначив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Кірбі зауважив, що США віддають перевагу “видам матеріалів, які, як ми знаємо, найбільше потребують українці”, зокрема й протиброньові та протиповітряні системи.
Своєю чергою безпілотники Switchblade, які обіцяли Україні, почнуть споряджати “відносно скоро”.
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