Про це інформує американський телеканал CNN.

“Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами”, – зазначив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі зауважив, що США віддають перевагу “видам матеріалів, які, як ми знаємо, найбільше потребують українці”, зокрема й протиброньові та протиповітряні системи.

Своєю чергою безпілотники Switchblade, які обіцяли Україні, почнуть споряджати “відносно скоро”.