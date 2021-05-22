У Європі перші літаючі таксі можуть бути введені в експлуатацію вже в 2024 році.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Більш півдюжини європейських фірм оголосили про розробку транспортних засобів Urban Air Mobility для перевезення пасажирів або безпілотних вантажних вильотів, таких як доставка медичних товарів.

“Я вважаю, що комерційне використання (повітряних) таксі може початися в 2024 або 2025 роках”, – сказав Патрік Кі, виконавчий директор Агентства з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA).

Передбачається, що до 2030 року ринок UAM в Європі складе 4,2 мільярда євро, що створить 90 000 робочих місць. Близько 31% світового ринку нової технології буде зосереджено в Європі.

Кі додав, що EASA вже розпочав процес сертифікації деяких проєктів і очікує перших схвалень для легких машин приблизно до 2024 року.

Швидкість введення таких транспортних засобів в експлуатацію також буде залежати від експлуатаційних дозволів.