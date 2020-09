Про це пише американське видання Vox.

Телеканал CBS News і YouGov відстежували респондентів “на полях битв”, і мали можливість швидко зв’язатися з деякими з цих респондентів, щоб дізнатися їхню думку з приводу дебатів.

В цілому 48% опитаних підтримували Байдена на дебатах. 41% сказали, що переміг Трамп, а 10% заявили, що це нічия.

Як зазначив в ефірі CBS директор з виборів і опитувань Ентоні Сальванто, ці дані досить близько до рівня підтримки кожного кандидата.

Кабір Ханна з відділу виборів і опитувань CBS News також вказує, що 42% спостерігачів за дебатами заявили, що стали думати про Трампа гірше, а 24% сказали, що стали думати про нього краще. На противагу цьому – 32% заявили, що вони стали думати про Байдена гірше, а 38% думають про нього краще.

Along these lines, only 6% of likely voters nationwide say they’re watching debate today to decide who to vote for

73% say they’re watching to see how their candidate does

Pre-debate poll fielded Sep 25-28 by @YouGov — more about it at @CBSNewsPoll blog: https://t.co/jv0g5kvJMC https://t.co/ovwUsKWjqg pic.twitter.com/JohYAgK2Xw

