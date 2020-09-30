Про це пише американське видання Vox.
Телеканал CBS News і YouGov відстежували респондентів “на полях битв”, і мали можливість швидко зв’язатися з деякими з цих респондентів, щоб дізнатися їхню думку з приводу дебатів.
В цілому 48% опитаних підтримували Байдена на дебатах. 41% сказали, що переміг Трамп, а 10% заявили, що це нічия.
Як зазначив в ефірі CBS директор з виборів і опитувань Ентоні Сальванто, ці дані досить близько до рівня підтримки кожного кандидата.
Кабір Ханна з відділу виборів і опитувань CBS News також вказує, що 42% спостерігачів за дебатами заявили, що стали думати про Трампа гірше, а 24% сказали, що стали думати про нього краще. На противагу цьому – 32% заявили, що вони стали думати про Байдена гірше, а 38% думають про нього краще.
Along these lines, only 6% of likely voters nationwide say they’re watching debate today to decide who to vote for
73% say they’re watching to see how their candidate does
Pre-debate poll fielded Sep 25-28 by @YouGov — more about it at @CBSNewsPoll blog: https://t.co/jv0g5kvJMC https://t.co/ovwUsKWjqg pic.twitter.com/JohYAgK2Xw
— Kabir K. (@kabir_here) September 29, 2020
CNN і SSRS також провели опитування спостерігачів за дебатами і виявили, що різниця на користь Байдена більш нерівномірна. 60% респондентів сказали, що переміг Байден, а 28% – Трамп.
CNN instant poll of debate watcher: 60% say Biden won, 28% say Trump won. pic.twitter.com/5qIhkFQrwe
— Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 30, 2020
Загальна картина попередніх опитувань показує наступне: Трамп в даний час програє Байдену.
Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.