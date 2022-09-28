Попри те, що "часткову мобілізацію" у РФ оголосили лише тиждень тому, перші мобілізовані вояки вже прибули на фронт російсько-української війни.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Лише тиждень тому на Росії оголосили часткову мобілізацію, а перші призовники вже дісталися фронту. Зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1-го танкового полку 2-го мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ. Підготовка з ними не проводилася взагалі. Як і з тими, кого примусово забрали на окупованій частині Луганщини. Але добрих новин для них нема. Є для нас”, — сказав він.

Гайдай зауважив, що президент Зеленський цієї вночі сказав щодо фронту: “Просуваємося вперед і звільняємо нашу землю”.

За словами голови ОВА, упродовж 27 вересня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили й військової техніки, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Тим часом українські ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод “Житель”.