Радник очільника ОП Михайло Подоляк відповів на критику президента США Джо Байдена, який заявив, що українська влада заплющувала очі на попередження щодо війни.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не хотів чути про можливе вторгнення Росії в Україну.

“Розумію, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, адже у нас були дані, щоб підтвердити те, що Путін збирався вийти за межі кордону”, — зазначив Джо Байден під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.

Радник голови ОП наголосив, що Україна готувалася до війни: зокрема, перші удари Російської Федерації прийшлися на “макети”. Боєприпаси своєю чергою були роззосереджені так, щоб їх не знищили відразу.

“Якщо Україна не готувалася до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були розосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях? Україна готувалася до війни з минулого року: інформацію про майбутнє вторгнення давали не тільки західні розвідки, а й наша”, – наголосив Подоляк.

Нагадавши, що розвідка США давала Україні 72 години до захоплення військами РФ Києва (після чого розвідувальна спільнота США почала перевірку хибних прогнозів і методів їх визначення), Подоляк заявив, що українська розвідка була переконана у тому, що ми вистоїмо.

Він заявив, що якби Україні ще у січні почали надавати важку зброю, ситуація на фронті зараз була б іншою.

“А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, – питання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла б бути іншою”, – наголосив радник ОП.