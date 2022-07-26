Про це повідомляє Reuters.
Він також зазначив, що після підписання домовленості про експорт українського зерна сторони та ООН перебувають у тісному контакті.
26 липня представники країн-підписантів та ООН почнуть працювати в Спільному координаційному центрі щодо втілення угоди: “Ми очікуємо, що перші кораблі зможуть піти протягом наступних декількох днів”, — сказав Хак.
Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
- 14 липня на зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.
- Опісля президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий допомогти Україні відновити експорт зерна морем. Однак для цього необхідно виконати одну умову.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.
- Також речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що 23 липня саме РФ атакувала порт в Одесі.