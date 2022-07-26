За словами речника ООН Фархана Хака, перші українські кораблі для експорту зерна можуть відправитися з чорноморських портів України протягом кількох днів відповідно до угоди, погодженої 22 липня між нашою державою, Росією, Туреччиною та ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що після підписання домовленості про експорт українського зерна сторони та ООН перебувають у тісному контакті.

26 липня представники країн-підписантів та ООН почнуть працювати в Спільному координаційному центрі щодо втілення угоди: “Ми очікуємо, що перші кораблі зможуть піти протягом наступних декількох днів”, — сказав Хак.

Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.

Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.