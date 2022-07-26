Про це повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що після підписання домовленості про експорт українського зерна сторони та ООН перебувають у тісному контакті.

26 липня представники країн-підписантів та ООН почнуть працювати в Спільному координаційному центрі щодо втілення угоди: “Ми очікуємо, що перші кораблі зможуть піти протягом наступних декількох днів”, — сказав Хак.

Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.

Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.