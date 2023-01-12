Білий дім повідомив, що першій леді США Джилл Байден видалили дві ракові пухлини: над правим оком та на грудях. Також проведено дослідження третьої пухлини – на лівому оці.

Про це повідомляє AP.

Лікар Білого дому Кевін О’Коннор повідомив, що пухлини на правому оці та на груднях Джилл Байден були базаліомою – одним з найпоширеніших злоякісних утворень шкіри.

Пухлину на лівому оці дружини президента США “повністю вирізано, з краями, і відправлено ​​на стандартне мікроскопічне дослідження”, – додав лікар.

Базальноклітинний рак є найпоширенішим типом раку шкіри, водночас він також є найбільш виліковною формою. Вважається, що він добре надається для лікування, особливо якщо його виявити на ранніх стадіях. Це рак, що повільно зростає і, зазвичай, обмежується поверхнею шкіри. Тож лікарі майже завжди можуть видалити його повністю неглибоким розрізом. Базальноклітинний рак рідко викликає серйозні ускладнення або стає небезпечним для життя.

Подружжя Байденів провело день у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в Бетесді, штат Меріленд, де 71-річна перша леді пройшла звичайну амбулаторну процедуру, відому як операція Мооса, щоб видалити та дослідити пухлини. Після майже дев’яти годин у лікарні президент США Джо Байден повернувся до Білого дому сам.

Прессекретар Джилл Байден сказав, що перша леді повернулася до Білого дому ввечері 11 січня і “почувається добре та в хорошому настрої”.

О’Коннор сказав, що у неї “певний набряк обличчя та синці”.

Офіс першої леді тиждень тому оголосив , що лікарі виявили ураження над правим оком Джилл Байден під час нещодавнього звичайного скринінгу на рак шкіри. Пухлини, видалені з її грудей і лівої повіки, були виявлені 11 січня.

Операція Мооса передбачає зрізання тонких шарів шкіри та дослідження кожного шару на наявність ознак раку. Лікарі продовжують видаляти та досліджувати шари шкіри, поки не зникнуть ознаки онкології.

Фонд боротьби з раком шкіри заявив, що ніжна шкіра навколо очей особливо вразлива до пошкодження ультрафіолетовими променями сонця. Вплив сонця є основним ризиком для базаліоми.

Джилл Байден пройшла процедуру наступного ранку після того, як вони з президентом повернулися з Мехіко, де він провів дводенні переговори з лідерами Мексики та Канади, і вона дотримувалася окремого графіка зустрічей з жінками, дітьми та своїми колегами з обох країн.

Байден супроводжував першу леді до лікарні, як він робив під час деяких її попередніх медичних прийомів, відколи став президентом.