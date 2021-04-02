Квітень нинішнього року у столиці розпочався з температурного рекорду.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського 1 квітня у Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С, що на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року.

Зазначається, що така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде тепло, проте в деяких областях очікуються дощі.