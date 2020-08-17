13 серпня об 11.00 на Трофейному мосту в Херсоні відбулася пресконференція за участі організаторів фестивалю Dream ГогольFest, місцевих координаторів, міської, обласної влади та медіа.

Фестиваль відбуватиметься 4-6 вересня за сприяння Агенції США з міжнародного розвитку USAID.

Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest вже понад 10 років існує в Україні. Він став національним проєктом, який розвиває культурну інфраструктуру, туризм та можливості регіонів. Основними програмами фестивалю є театральна, музична, освітня, візуальна, перформативна та нічна.

“Дуже важливо, що ми задіюємо велику кількість людей, які проживають в Херсоні, і вони також організовують цей проєкт”, – почав захід директор фестивалю ГогольFest Максим Демський.

Координаторка ГогольFest в Херсоні Світлана Білоброва висловила підтримку від всієї команди Urban Cad, які є однією із основних локацій Dream ГогольFest: “Ми хочемо, щоб жити в Херсоні було добре вже сьогодні, а не лише завтра”

Куратор театральної програми та міжнародних зв’язків Андрій Палатний привідкрив завісу й щодо особливих подій фестивалю: “Одна з ключових подій, яка відбудеться—це опера “IYOV”, яка увійшла в десятку найкращих опер світу за версією міжнародного журі і була вибрана з-поміж 500 опер з усього світу. І це зробили наші українці!”.

Максим Демський розповів про перфоманс-відкриття, який стане одним із найнеординарніших в Україні.

“4 вересня о 21.00 на мосту буде побудована велика сцена, вона буде у вигляді корабля. Називатись перфоманс буде “Корабель пливе” — це однойменний фільм Фелліні. Даний проект буде направлений на воду—глядач, який буде спостерігати за дійством буде добиратися на човнах, байдарках, плотах”.

Директор фестивалю ГогольFest також із оптимізмом каже, що пандемія принесла і свої плюси. Перш за все, багато фестивалів країни переосмислили свою концепцію, знайшли нові нестандартні підходи до проведення заходів. По-друге, низка українських гуртів, які майже завжди на іноземних гастролях — залишилися в Україні. Зокрема, гурт Dakha Braha братиме участь у перфомансі-відкритті у Херсоні.

“Dream можна розпізнавати в двох значеннях – як сон і мрію. І цей шлях від сна до мрії, цей кордон через Дніпро, міст як роздоріжжя. Ми обираємо сон, певну примарність чи мрію, яка реалізується?” – завершує Максим Демський.

Всі події Dream GogolFest відбуваються згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з введенням карантинних обмежень.

Довідка:

ГОГОЛЬFEST—міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. За час існування, з 2007 по 2019 рр. ГОГОЛЬFEST відвідали 575 тим.глядачів, на 13 локаціях, у 3 містах відбулося 4 тис. подій, в яких взяли участь 20 500 українських та 1200 закордонних митців з понад 40 країн світу. Цьогоріч ГОГОЛЬFEST увійшов у 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл.

Офіційний сайт : gogolfest.org [оновлюється]

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Instagram: gogolfest_org

А також наступні фестивалі 19-20 вересня Фастів FastFest ГогольFest та 3-4 жовтня Дніпро DniPRO ГогольFest.