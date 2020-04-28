Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону, який першим серед українських прикордонників захворів на COVID-19, повністю одужав та виписаний з лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі Західного регіонального управління ДПСУ.

“Військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який першим захворів на COVID-19, учора виписали з інфекційного відділення лікарні, де він проходив лікування. Прикордонник повністю одужав, що було підтверджено двома поспіль тестами” – йдеться у повідмоленні.

На лікуванні наразі перебувають ще троє військовослужбовців загону, у яких також виявили COVID-19. Їхній стан задовільний, вони забезпечені усім необхідним.

Там також зазначили, що прикордонники одні з перших долучилися до заходів з недопущення поширення коронавірусу територією України, і вони щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час прикордонного контролю.

Для збереження здоров’я військовослужбовців від початку заходів їх забезпечено всіма необхідними засобами індивідуального захисту.