Про це повідомили в пресслужбі Західного регіонального управління ДПСУ.
“Військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який першим захворів на COVID-19, учора виписали з інфекційного відділення лікарні, де він проходив лікування. Прикордонник повністю одужав, що було підтверджено двома поспіль тестами” – йдеться у повідмоленні.
На лікуванні наразі перебувають ще троє військовослужбовців загону, у яких також виявили COVID-19. Їхній стан задовільний, вони забезпечені усім необхідним.
Там також зазначили, що прикордонники одні з перших долучилися до заходів з недопущення поширення коронавірусу територією України, і вони щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час прикордонного контролю.
Для збереження здоров’я військовослужбовців від початку заходів їх забезпечено всіма необхідними засобами індивідуального захисту.
- 16 квітня серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України зафіксувал перший випадок захворювання на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.