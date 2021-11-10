Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зазначається, що оригінальний Apple-1 все ще працює і є одним із 200 комп’ютерів, проданих у першій партії 45 років тому.
Він мав лише двох власників: професора коледжу та студента, який купив його за 650 доларів. Також лот доповнили керівництвом користувача та програмним забезпеченням на двох касетах.
“Це свого роду святий Грааль для колекціонерів вінтажної електроніки та комп’ютерної техніки”, – зазначив експерт Apple Корі Коен перед аукціоном.
Джобс, Возняк та Рональд Вейн заснували компанію Apple 1 квітня 1976 року в гаражі в Каліфорнії.
Щоб мати змогу профінансувати виробництво Apple 1, Джобс продав свій мікроавтобус Volkswagen, а Возняк – калькулятор HP-65 за 500 доларів.
1976 року перші комп’ютери почали продаватися за 666,66 долара. Вважається, що у світі існує близько 20 таких робочих комп’ютерів.
- Раніше на аукціоні продали примірник інструкції з експлуатації комп’ютера Apple II 1977 року випуску з підписом співзасновника Apple Стіва Джобса. За цей лот віддали трохи більш як 787 тисяч доларів.