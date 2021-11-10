Комп'ютер Apple-1, створений у 1976 році Стівом Джобсом та Стівом Возняком, продали на аукціоні за 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що оригінальний Apple-1 все ще працює і є одним із 200 комп’ютерів, проданих у першій партії 45 років тому.

Він мав лише двох власників: професора коледжу та студента, який купив його за 650 доларів. Також лот доповнили керівництвом користувача та програмним забезпеченням на двох касетах.

“Це свого роду святий Грааль для колекціонерів вінтажної електроніки та комп’ютерної техніки”, – зазначив експерт Apple Корі Коен перед аукціоном.

Джобс, Возняк та Рональд Вейн заснували компанію Apple 1 квітня 1976 року в гаражі в Каліфорнії.

Щоб мати змогу профінансувати виробництво Apple 1, Джобс продав свій мікроавтобус Volkswagen, а Возняк – калькулятор HP-65 за 500 доларів.

1976 року перші комп’ютери почали продаватися за 666,66 долара. Вважається, що у світі існує близько 20 таких робочих комп’ютерів.