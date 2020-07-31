Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр незалежної України, може увійти до складу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі каналу “Україна 24” заявив новий голова ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

Кравчук зазначив, що у складі української делегації на переговорах у Мінську можуть відбутися зміни. Зокрема, за його інформацією, до складу делегації може увійти перший прем’єр України (1990-1992) Вітольд Фокін.

“Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, яка відомий в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. Він займав там серйозні господарські та політичні посади, і ми хотіли б мати в групі людину саме таку, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, […] чого хочуть стратегічно, національно і будь-як завгодно люди, які там живуть”, — сказав Кравчук.

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Хто такий Вітольд Фокін?

Біографія

Вітольд Фокін народився у селі Новомиколаївка на Дніпропетровщині. Наразі йому 87 років. Він закінчив гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту за спеціальністю “розробка родовищ корисних копалин” й отримав призначення на шахти Луганщини.

З 22 до 31 років працював помічником начальника і начальником дільниці на шахті “Центральна-Боківська” та у шахтоуправлінні “Боковоантрацит” у місті Боково-Антрацит Луганської області.

З 1967 року був членом Компартії Радянського Союзу.

З 1963 по 1971 працював на “Донбасантрациті”, “Первомайськвугіллі”, “Свердловантрациті”.

З 1971 працював у Держплані УРСР, у 1987 році очолив його. Був заступником голови Ради Міністрів УРСР, головою Державного комітету УРСР з економіки (серпень 1990 — жовтень 1990).

У жовтні 1990 року на Вітольда Фокіна було покладено виконання обов’язків голови Ради Міністрів України. У листопаді того ж року був затверджений на цій посаді. З березня 1991 року — прем’єр-міністр України. 30 вересня 1992 року подав у відставку.

Фокін один з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики.

У Раді 1 скликання (1991-1994) був позафракційним народним депутатом.

З 1993 року є науковим співробітником Інституту світової економіки та міжнародних відносин. Також Фокін — Президент Міжнародного Фонду гуманітарних і економічних зв’язків України з Російською Федерацією.

У 1997-2001 був членом Вищої економічної Ради при Президенті України.

У 2012 році Європейська Академія наук (Ганновер) надала йому звання доктора філософії з економічних питань і нагородила медаллю імені лауреата Нобелівської премії Альберта Швейцера “За гуманізм і служіння народу” з врученням Почесного диплому.

Родина Фокіна

Фокін одружений на Тамілі Григорівні Фокіній.

Його син — Ігор Фокін — колишній заступник голови правління СП “Девон” (підприємство створене в результаті міжурядових переговорів для видобутку українського газу і його продажу в Польщу). Невістка Марина Фокіна — інженерка.

Дочка експрем’єра Наталія має двох дітей: Марію та Олега. Онука Вітольда Фокіна — відома попспівачка.

На сторінці Марії Фокіної в соцмережах можна знайти фотографії з дідусем з будівлі парламенту.

Останні два роки Марія Фокіна мешкає у Сполучених Штатах. Співає переважно російською мовою. За останні роки Фокіна не давала великих концертів у Росії та Криму, проте записувала пісні із російськими виконавцями.

Протягом останніх трьох років Вітольд Фокін двічі давав великі інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону — в травні 2017 року та квітні 2019, напередодні 2 туру президентських виборів. Відеоверсії виходили на телеканалі “112 Україна”.

#Букви зібрали заяви політики щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.

Заяви Фокіна про агресію РФ на Донбасі

У 2017 році Фокін висловлював думку, що сепаратизм — це “хвороба” та влада упустила момент, коли варто було на неї відреагувати.

“Фокін: Переходячи до основної теми… Я розумію, що тебе цікавить те, що відбувається зараз на Донбасі… Я переконаний — 90% гірників, шахтарів, принаймні, на початку цієї війни, якщо можна так назвати цю анти… Гордон: … ну, не АТО — так точно… Фокін: Тільки не АТО, так. Так ось, упустили момент тоді, коли спалахнула ця хвороба, яка потім законно була названа проявом сепаратизму. Потрібно було всім їхати на Донбас. Треба було зустрічатися з людьми. Треба було переконувати. Треба було доводити, тому що шахтарі в масі своїй є українцями, ні в якому разі не людьми другого сорту, якими їх назвав один відомий тобі міністр. Це було настільки образливо, і це завдало такої шкоди нашим відносинам…”

Також Фокін виступав за виконання умов Мінських домовленостей та заперечував можливість виведення російських військ та встановлення Україною контролю над територією Донбасу перед проведенням там місцевих виборів.

“Просто потрібно виконувати Мінські домовленості. І це дійсно так. Але… Кажуть одне і те ж і керівники України, і російські керівники, і лідери країн “Нормандської четвірки”, але ніхто не може домовитися — хто перший, що спочатку… Але якщо припустити, що спочатку потрібно… Наш президент говорить: “Треба забезпечити безпеку”. Що це означає? Значить, вивести російські війська, відновити контроль над територією всього Донбасу, а потім… Ну, хто на це погодиться?”, — казав він.

У 2019 році Фокін заявляв, що війну на Донбасі можна було зупинити за 2 тижні, “якби на самому початку втрутилися в цю справу перші особи”.

Тоді ж він заявляв, що у наданні Донбасу особливого статусу та введення там другої держаної мови немає нічого “страшного”.

“Треба було говорити і розуміти, що тут не тільки сепаратистські якісь настрої. Адже все почалося з дрібниці. Попередник Порошенко пообіцяв їм і особливий статус, і дозволив вести діловодство російською мовою. Що тут страшного? Що тут хто при цьому втратив? А коли їм пообіцяли, а новий уряд нічого не дав — вони почали обурюватися. На них послали ЗСУ. Це проти Конституції пішла влада”, — заявляв він.

Заяви Фокіна про незаконну анексію Криму

У 2017 році Фокін припускав, що кримський півострів був “проданий”.

“Я не беру на себе відповідальність чесно і відверто характеризувати цю подію, трагічна подія. Я недостатньо обізнаний. Але існує кілька версій. Малоймовірна версія, але вона є, — що Крим просто продали. Не можна виключити цей момент. Він малоймовірний. Є інша версія, більш вірогідна. Панувала паніка, і Крим вислизнув з наших, так би мовити, рук в результаті паніки, розгубленості. Адже не секрет — всі чекали нападу німців на Радянський Союз, але коли це нарешті сталося, це ж історичний факт, Сталін три доби ніде не з’являвся, ніде не показувався, він був у шоці”, — зазначав він.

Вже у 2019 році він заявляв про “здачу” півострова та про те, що українська влада “зробила все”, аби викликати у кримчан ненависть до України:

“Коли ми втратили Крим, я переніс сильний серцевий напад. Плакав. І мені не соромно про це говорити. Плакав. Тим більше, що я не розумів, як сталося це. Остаточної відповіді на це немає. І я думаю, що настільки покрита таємницею ситуація по Криму, що з часом, якщо відбудеться суд, а я думаю, що рано чи пізно він відбудеться, тільки тоді ми дізнаємося про обставини, за яких Янукович здав Крим. Я не військова людина, але я розумію: дві дивізії, розташовані на території Криму, невже вони не могли чинити опір двом батальйонам, які прийшли з боку Росії? Я не можу зрозуміти і такого: всі — і уряд, і влада, і кримські татари нарешті, їхні лідери — зробили все, щоб викликати ненависть у кримчан стосовно України. Це злочин. Хто підривав високовольтні опори і навіщо? Що, вони Аксьонова залишили без світла? Ні. Вони змусили жити в темряві кримчан, громадян України. Вони перекрили Північно-Кримський канал. Для чого? Кого вони позбавили води? Громадян України. Це безумство, яким треба було дати оцінку свого часу, і негайно, а ми церемонилися з ними”.

Позиція експрем’єра щодо Зеленського

Коментуючи підсумки 1 туру виборів, Фокін відгукався про Зеленського позитивно, зауважуючи, що він — талановитий актор.

“Я не знаю Зеленського добре, але я вважаю, що він надзвичайно талановита людина. Це яскравий талант, він дарує людям два години щастя, а це немало. Дві години — забути про тарифи, забути про те, що йде війна, забути про всілякі негаразди. Це велика справа. Він робить людей щасливими, як актор. Я вже не кажу про те, що у нього і юридична освіта”, — казав він.

Позиція експрем’єра щодо уряду Гройсмана

Фокін публічно критикував діяльність ексочільника уряду Володимира Гройсмана, виступав проти освітньої реформи, медичної реформи та ексочільниці МОЗу Уляни Супрун, а також проти закону про державну мову.