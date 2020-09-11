15 вересня буде проведено перший аукціон з продажу об'єктів спиртової галузі. Приватний спиртзавод з'явиться в Україні вже за місяць.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду держмайна.

За словами заступника голови Фонду Тараса Єлейка, ФДМ розпочинає приватизацію підприємств спиртової галузі. Перший аукціон буде оголошено вже наступного тижня, а перший приватний завод, як очікується, має з’явитися вже в жовтні.

На першому етапі на аукціон буде виставлено 16 підприємств у складі “Укрспирту”. Єлейко зазначив, що зацікавленість проявило багато інвесторів всередині країні, серед них — зернотрейдери, виробники фармацевтики, біоетанолу та алкоголю.

Своєю чергою у “Укрспирті” зазначили, що до кінця року планують передати на приватизацію 30 об’єктів.

“ДП “Укрспирт” повністю передало Мінекономрозвитку пропозиції щодо приватизації 25 із 41 об’єктів підприємства. До кінця року плануємо передати ще 5 пропозицій”, — повідомив в.о. директора “Укрспирту” Сергій Блескун.

Нагадаємо, в жовтні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо роздержавлення спиртової галузі. В грудні парламент прийняв законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту. Згідно з прийнятим законом, з 1 липня приватний бізнес має змогу отримати ліцензію на виробництво спирту.

В лютому Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планувало до кінця року передати на приватизацію 41 підприємство ДП “Укрспирт”.