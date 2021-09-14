Трансляція презентації велася на YouTube-каналі Apple.

iPhone 13: характеристики та ціна

Як і торік, iPhone 13 буде представлений у двох версіях: “звичайна” з екраном 6,1 дюйма та mini з екраном 5,4 дюйма.

Виїмка для Face ID стала на 20% меншою, але все ще ширша за ті, що пропонують деякі смартфони інших виробників.

Пристрої оснащені потужнішим процесором A15 Bionic, який за словами Apple, швидший і енергоефективніший за торішній чіп A14 Bionic. Компанія називає цей процесор найшвидшим у світі та наголошує, що він на 50% швидший, ніж у смартфонах конкурентів.

Час автономної роботи поліпшено. iPhone 13 Mini отримає на 1,5 години більше часу автономної роботи, ніж iPhone 12 Mini. iPhone 13 повинен мати на 2,5 години більше часу автономної роботи в порівнянні з iPhone 12,.

Найбільших змін зазнали камери. Базовий iPhone 13 отримав посилену камеру з великим сенсором, який на 47% більший ніж той, що був у торішній моделі. Це дає змогу камері вловлювати більше світла в умовах поганого освітлення.

Крім цього, камера iPhone 13 також буде використовувати технологію стабілізації зсуву сенсора, яку Apple представила торік на 12 Pro Max.

Нові камери мають функцію “фотографічних профілів”, що дає змогу більше контролювати вигляд світлин, та “кінематографічний режим” для відео. Останній під час запису відео автоматично перемикає фокус, коли люди входять в кадр або відводять погляд від камери.

Apple також обіцяє поліпшену продуктивність 5G в порівнянні з iPhone 12.

Ціни починаються з 799 доларів за iPhone 13 і 699 доларів за iPhone 13 miini.

Будуть доступні моделі зі 128, 256 та 512 ГБ пам’яті.

Обрати можна буде один з п’яти кольорів: рожевий, синій, чорний, зірковий та червоний.

Попередні замовлення прийматимуть 17 вересня. Дата випуску — 24 вересня.

iPhone 13 Pro і Pro Max

На обох моделях OLED-екрани мають ті ж розміри, що і торік — 6,1 і 6,7 дюйма, але з трохи меншими виїмками.

Apple заявляє, що в телефонах встановлена ​​абсолютно нова система з трьома камерами. Ширококутний об’єктив має забезпечувати краще фотографування в умовах недостатнього освітлення, а телеоб’єктив тепер має 3-кратний зум, що дозволяє використовувати 6-кратний оптичний зум для трьох камер.

У всіх трьох камер тепер є нічний режим і новий режим макрознімання для фільмування об’єктів з відстані лише 2 см.

iPhone 13 Pro і Pro Max теж мають функцію “фотографічні профілі” і “кінематографічний режим”. iPhone 13 Pro також зможе знімати у 4K зі швидкістю до 30 кадрів в секунду в ProRes.

Усередині обидва пристрої мають новий чіп Apple A15 Bionic.

Час автономної роботи також було покращено. 13 Pro працює на 1,5 години довше, ніж 12 Pro, а 13 Pro Max — на 2,5 години довше, ніж 12 Pro Max.

Будуть доступні моделі з обсягами пам’яті від 128 до рекордного для Apple 1 ТБ.

Вартість iPhone 13 Pro починатиметься від 999 доларів, а iPhone 13 Pro Max — від 1099 доларів. Обидва можна буде замовити в з 17 вересня, доставлення — з 24 вересня. Представлені 4 кольори: графітовий, золотий, срібний та новий блакитний.