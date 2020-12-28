Пристрій термоядерної енергії протягом 20 секунд тримало температуру 180 мільйонів градусів за Фаренгейтом, або 100 мільйонів градусів Цельсія.

Про це пише видання Phys.org з посиланням на дослідників Південнокорейського національного дослідницького інституту термоядерного синтезу (NFRI).

Термоядерний реактор Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) недавно встановило світовий рекорд, підтримуючи температуру своєї плазми на рівні сверхгорячей – 180 мільйонів градусів за Фаренгейтом протягом 20 секунд. Це може здатися не так вже й довго, але ніяка попередня термоядерна налаштування не пропрацювала більше 10 секунд в цих умовах – навіть реактор KSTAR протримався всього вісім секунд в 2019 році.

Ключовим моментом було поліпшення внутрішнього транспортного бар’єра, який допомагає утримувати плазму і забезпечувати її стабільність.

Але попереду ще багато роботи. Кінцева мета KSTAR – до 2025 року забезпечити безперервну роботу протягом п’яти хвилин за екстремальної температури.

Термоядерні реактори можуть виявитися життєво важливими, якщо стануть реальністю. Це, в свою чергу, може допомогти планеті за рахунок скорочення добування і використання вугілля та інших джерел енергії з високим вмістом CO2.

KSTAR – це дослідницький реактор, головною особливістю якого є повністю надпровідна магнітна система котушок, що дає можливість підтримувати плазму при дуже високій температурі в стабільному стані протягом тривалого часу. Котушки виконані з станіду трініобія і ніобій-титану і охолоджуються до температури 4 Кельвіна.