Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю” , – зазначив він.

Стефанчук закликав тих, з ким контактував в останні дні, “уважно поставитися до стану свого здоров’я”.

Напередодні стало відомо, що коронавірусом заразився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відтак, наступного пленарного тижня (з 17 листопада) головувати на засіданнях ВР зможе заступник голови ВР Олена Кондратюк.