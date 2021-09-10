Першим рейсом з міжнародного аеропорту Кабула після переходу влади в Афганістані до “Талібану“ евакуювали двох українців.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, 9 вересня з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до Талібану. Qatar Airways вивезли понад сто людей. Переважна більшість – іноземці.

“На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина“, – зазначив Ніколенко.

Він додав, що відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно. Рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати.

“У разі отримання негативних результатів, вони зможуть ближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу“, – резюмував речник МЗС.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.