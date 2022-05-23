Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у Facebook.

21-річному росіянину обрали найсуворіше покарання. Сержант Вадим Шишимарін був командиром відділення в/ч 32010 “4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області”.

Під час судового розгляду вину Шишимаріна повністю підтвердили. Обвинувачений визнав свою провину частково. Він визнав, що вбив мирного жителя Олександра Шеліпова, але додав, що не мав наміру цього робити.

Слідство встановило, що 21-річний росіянин 28 лютого вбив жителя селища Чупахівка. Обвинувачений перебував у вкраденій машині разом з чотирма військовими. Один з них наказав вистрелити в 62-річного чоловіка, оскільки той знаходився на вулиці та потенційно міг передати інформацію про окупантів до ЗСУ. Вадим Шишимарін здійснив кілька прицільних пострілів через відчинене вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову місцевого. Чоловік помер за кілька десятків метрів від власного будинку.

Після скоєння воєнного злочину загарбники поїхали далі. Через деякий час обвинувачений разом зі свідком Іваном Мальтісовим здалися до полону місцевим, які передали їх до Збройних сил України.